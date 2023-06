بيان المصرف المركزي يكشف بأن المصرف التجاري الوطني الأكثر حصولا على النقد الأجنبي خلال العام 2023

نشر مصرف ليبيا المركزي أمس الخميس كشفا بإجمالي المبالغ المباعة للمصارف التجارية من النقد الأجنبي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2023 والذي بلغ حوالي 8.73 مليار دولار، وتصدر المصرف التجاري الوطني المصارف التجارية في إجمالي النقد الأجنبي المباع بقيمة ناهزت 1.27 مليار دولار.

وبحسب بيان المصرف المركزي فقد بلغ إجمالي المبلغ المباع للمصرف التجاري الوطني مليار و273 مليون دينار، أما مصرف الوحدة فبلغ مليار و24 مليون دينار، وتلاه مصرف الأمان بقيمة 994 مليون دينار، ثم مصرف الجمهورية بقيمة 990 مليون دينار، ويليه مصرف اليقين بقيمة 884 مليون دولار.

أما فيما يخص الاعتمادات المستندية فقد بلغ إجمالي قيمتها خلال العام الحالي حوالي 4.8 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها لمصرف الوحدة بقيمة تجاوزت 880 مليون دولار، تلاه مصرف النوران بقيمة 541 مليون دولار، فالمصرف التجاري الوطني بقيمة 533 مليونا، ثم مصرف الجمهورية بقيمة 478 مليون دولار.

