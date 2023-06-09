طرابلس| مفتشو الرقابة على الأغذية يُواصلون جولاتهم على محلات بيع اللحوم

طرابلس 09 يونيو 2023 (وال)- يُواصل مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس رفقة الحرس البلدي، جولاتهم على محلات بيع اللحوم بمنطقتي (غوط شعال وقرجي) ببلدية حي الأندلس، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الليبية والاشتراطات الصحية المطلوبة.

وذكر المركز – عبر صفحته على فيسبوك – أن المفتشين لاحظوا خلال الجولة عدم وجود شهائد صحية لدى بعض العاملين والنظافة العامة سيئة جدًا ولوحات التقطيع تحتاج إلى نظافة وعدم توفر برنامج دوري لمكافحة الآفات والأمن والسلامة عند أغلب المحلات وعرض اللحوم بكثرة خارج المبردات.

وأشار المركز إلى وجود دورة مياه داخل إحدى الصالات، وهذا مخالف للإشتراطات ووجود حشرات نافقة على اللحوم داخل المبردات، إضافة إلى وجود لحوم متعفنة وتنبعث منها روائح كريهة، مؤكدًا أنه تم إتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة. (وال)

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