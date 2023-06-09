اقتصاد

بالأرقام.. المركزي يفصح عن تفاصيل إنفاق كافة وزارات الوحدة الوطنية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي عن قيمة إنفاق وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية حيث بلغت بقيمة حوالي 10.6 مليار دينار .

ووزارة الدفاع حوالي 1.8 مليار دينار ، وزارة الداخلية حوالي 1.7 مليار ، وزارة العدل حوالي 655 مليون دينار ، وزارة الخارجية حوالي 960 مليون دينار ، وزارة النفط والغاز 1.8 مليار دينار ، وزارة الصحة حوالي 1.8 مليار دينار ، وزارة التربية والتعليم حوالي 1.8 مليار دينار ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حوالي 917 مليون دينار ، ووزارة التعليم التقني والفني حوالي 188 مليون دينار ، وزارة الاقتصاد والتجارة 47 مليون دينار ، وزارة الصناعة والمعادن حوالي 15 مليون دينار ، وزارة المواصلات حوالي 123 مليون دينار ، وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 5.6 مليار دينار .

ووزارة التخطيط حوالي 9.5 مليون دينار ، وزارة الحكم المحلي حوالي 964 مليون دينار ، وزارة الثروة الحيوانية والبحرية حوالي 134مليون دينار ، وزارة العمل و التأهيل 16،560 دينار، وزارة الاسكان و التعمير حوالي 45 مليون دينار ، وزارة السياحة والصناعات التقليدية حوالي 104 مليون دينار ، وزارة الثقافة و التنمية المعرفية حوالي 55 مليون دينار ، وزارة الرياضة حوالي 127 مليون دينار ، وزارة الشباب حوالي 27 مليون دينار ، وزارة الخدمة المدنية حوالي 4 مليون دينار ، وزارة الموارد المائية حوالي 144 مليون دينار ، وزارة البيئة 16 مليون دينار.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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