تقرير المركزي يُفصل مصروفات الجهات التابعة للوحدة الوطنية

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي عن قيمة إنفاق مجلس الوزارء بحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له بالفترة من 1 يناير إلى غاية 31 مايو حيث بلغت قيمة المصروفات ديوان مجلس الوزارء 76 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بمركز المعلومات والتوثيق برئاسة الوزارء 507 ألف دينار ، وبلغت قيمة المصروفات للأمانة العامة للتكامل الليبي السوداني 66 ألف دينار، وبلغت قيمة المصروفات بالجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة 1.8 مليون ، وبلغت قيمة المصروفات بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص 13.9 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات باللجنة العليا للطفولة 445 ألف دينار ، وبلغت مصروفات المركز الوطني لتطوير الاقتصادي 2.5 مليون دينار.

كما بلغت مصروفات المركز الوطني لدعم القرار 2.6 مليون دينار ، وبلغت مصروفات المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون 4 مليون دينار ، وبلغت قيمة مصروفات الهيئة العامة للمعلومات 3.8 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات للجهات الأمنية 444.8 مليون دينار ،وبلغت قيمة مصروفات جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية 21.6 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بصندوق ليبيا للمساعدات والتنمية 1.2 مليون دينار.

هذا وبلغت قيمة المصروفات بقناة ليبيا الرسمية 4 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بقناة ليبيا الوطنية 54.8 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بمركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية والأمنية 43.3 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بمصلحة التخطيط العمراني 18.7 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بمعهد تاجورني مالطا 32.282 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بمفوضية المجتمع المدني 954 ألف وبلغت قيمة المصروفات بهيئة المشروعات العامة 4.8 مليون دينار

وأوضح التقرير أن مصروفات هيئة دعم وتشجيع الصحافة بلغت 9.7 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات وكالة الأنباء الليبية 3.6 مليون وبلغت قيمة المصروفات جهاز إدارة المدنية القديمة طرابلس 7.8 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات المركز الوطني الإدارة الأزمات 150 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي 656 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات جهاز تنمية وتطوير الجنوب 1.1 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى 938 ألف دينار وبلغت قيمة مصروفات لجنة متابعة تنفيذ الإتفاق تاورغاء 6.4 مليون دينار وبلغت قيمة مصروفات لجنة متابعة الإتفاق مصراتة 33.6 مليون دينار

وبلغت قيمة المصروفات جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية 104.6 مليون دينار وبلغت مصروفات تلفزيون ليبيا 197 الف دينار وبلغت قيمة المصروفات بصندوق إعمار مدينة مرزق 925 ألف دينار ،وبلغت قيمة المصروفات بمجمع القرآن الكريم 1.3 مليون دينار، وبلغت قيمة المصروفات جهاز الطيران الإلكتروني 6.1 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات صندوق إعمار جنوب طرابلس وسهر الجفارة 600 ألف دينار ،وبلغت قيمة المصروفات صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة 650 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات صندوق إعمار مدنية سرت 600 ألف دينار ،وبلغت قيمة المصروفات المنطقه الاقتصادية مصراتة 500 ألف بإجمالي مصروفات مجلس الوزراء والجهات التابعة له 888.5 مليون دينار.

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