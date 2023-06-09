شاهد.. وزيرة الشؤون الاجتماعية تحسم الجدل بشأن صرف منحة الزوجة والابناء

حسمت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني الجدل في تصريحات جديدة بشأن صرف منحة الزوجة والابناء وموعدها.

وقالت الوزيرة في تصريحات تلفزيونية “نعمل على صرف منحة الزوجة والأبناء لثلاثة أشهر قبل عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الوزيرة في تصريحاتها أنه “فيما يخص مشروع منحة الزوجة والاولاد وزارة الشؤون الاجتماعية لا زالت تواصل مسيرتها لتقديم هذه المستحقات لابنائنا وبناتنا وامهاتنا وزوجاتنا الليبيات في مختلف مناطق ليبيا”.

وأضافت الوزيرة أن “فريق المنحة مع فريق الاحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات يعملون بصورة مستمرة لمعالجة كافة الامور في هذا الجانب”، مشيرةً إلى أنه “تم ارسال ملاحق الى المصرف الخاصة ببطاقة ايفاء”.

على ذات الصعيد، كان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة استلام بطاقات المنحة فرج المجاهد قد نفى الأخبار المتداولة بشأن شحن بطاقات إيفاء لمنحة الزوجة والبنات فوق الـ 18 عام عن 6 أشهر مشيرًا بأن الاخبار المتداولة غير صحيحة .