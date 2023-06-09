العالم: خدمات الاستضافة السحابية موثوقة وآمنة متوافقة مع المعيار العالمي لصناعة البطاقات الإلكترونية

كتب رئيس وحدة مركز البيانات فيرست فولت بشركة عابرة الصحراء “م. محمد العالم” .

تعتبر خدمات الاستضافة السحابية من شركة عابرة الصحراء للاتصالات والمعلوماتية المساهمة من خلال خزائن البيانات الأولى (1st Vault) واحدة من أفضل الخيارات المتاحة للمؤسسات والأفراد الذين يبحثون عن حلول استضافة متطورة وموثوقة (Tier 3 data center) حيث توفر من خلال هذه الخدمة مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة التي تساعد العملاء في توفير تكاليف الاستضافة وتحسين أدائها والتي حرصت الشركة منذ اطلاق هذه الخدمة سنة 2019 على أن تكون المزود الأول في ليبيا لقطاع المصارف وشركات الحلول المالية بخدمات الاستضافة السحابية لشبكاتهم ومنظوماتهم الأساسية.

تتميز خدمات الاستضافة السحابية من شركة عابرة الصحراء للاتصالات والمعلوماتية المساهمة بالعديد من المزايا، بما في ذلك:

الموثوقية والأمان: تعد خدمات الاستضافة السحابية من الشركة موثوقة وآمنة، حيث تعتمد على مراكز بيانات موثوقة ومتطورة وتتبع أعلى معايير الأمان لضمان حماية البيانات الخاصة بالعملاء حيث أنها متوافقة مع المعيار العالمي لصناعة البطاقات الالكترونية (PCI-DSS Compliant) السعة اللامحدودة: تتيح خدمات الاستضافة السحابية من الشركة للعملاء الوصول إلى سعة تخزين لا محدودة، مما يتيح لهم تخزين البيانات بكميات كبيرة دون الحاجة إلى القلق بشأن الحدود المفروضة. الاستجابة السريعة: توفر خدمات الاستضافة السحابية من الشركة استجابة سريعة لطلبات العملاء، حيث يتم تقديم الدعم الفني على مدار الساعة لضمان استجابة سريعة وفعالة للمشكلات الفنية. التوفير في التكاليف: تعتبر خدمات الاستضافة السحابية من الشركة بديلاً موفرًا للتكاليف التي يتحملها العميل في حالة الاستضافة التقليدية، حيث يتم دفع مبالغ أقل بالعملة المحلية وإنفاق موارد أقل من أجل الحفاظ على البنية التحتية.

باختصار، تقدم خدمات الاستضافة السحابية من شركة عابرة الصحراء للاتصالات والمعلوماتية المساهمة مجموعة كاملة من الخدمات المتكاملة والتي كانت عنصرا أساسيا في نجاح عملائها وخاصة قطاع المصارف والحلول المالية وللتعرف على خدماتنا بشكل أكبر قم بزيارة موقعنا الالكتروني: http://1stvault.transahara.com/

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