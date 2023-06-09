القطراني يُشارك في اجتماعات الدورة 43 للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) بالرياض

الرياض 09 يونيو 2023 (وال)- شارك النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة – وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني، في إجتماعات الدورة 43 للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة( أكساد) المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد القطراني – في كلمته خلال الاجتماع – على الاهتمامات المشتركة لأجل أن ينعم الإنسان بحقه بالعيش في استقرار ورخاء، وتحقيق الغاية المنشودة لحياة كريمة للمواطن العربي وضمان الأمن الغذائي للجميع.

وفي ختام كلمته نقل القطراني تحيات حكومة الوحدة والشعب الليبي لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وللشعب السعودي الشقيق والتمنيات بدوام النماء والإزدهار.

وشارك في فعّاليات الاجتماع وزير الزراعة والمياه والبيئة السعودي، بصفته رئيس الدورة ومدير عام ( أكساد) وعددٍ من وزراء الزراعة العرب من لبنان وفلسطين والكويت والأردن والصومال. (وال)

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