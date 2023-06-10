وزيرة الشؤون الاجتماعية توضح بشأن اخر مستجدات منحة الاولاد تحت 18 سنة

أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني اخر المستجدات والتطورات بشأن منحة الاولاد تحت 18 سنة .

وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية أنه “فيما يخص منحة الاولاد تحت سن الـ18، فإن الوزارة لا زالت تواصل مسيرتها بارسال ملاحق لمن اكملوا بياناتهم وصححوا اجراءاتهم في مصلحة الاحوال المدنية بناءاً على البيانات التي تصل الينا ونرسلها الى المصارف لصرفها لمستحقيها.

وأكدت الوزيرة في تصريحاتها أنه “فيما يخص مشروع منحة الزوجة والاولاد وزارة الشؤون الاجتماعية لا زالت تواصل مسيرتها لتقديم هذه المستحقات لابنائنا وبناتنا وامهاتنا وزوجاتنا الليبيات في مختلف مناطق ليبيا”.

وأضافت الوزيرة أن “فريق المنحة مع فريق الاحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات يعملون بصورة مستمرة لمعالجة كافة الامور في هذا الجانب”، مشيرةً إلى أنه “تم ارسال ملاحق الى المصرف الخاصة ببطاقة ايفاء”.