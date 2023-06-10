بعد ثمان سنوات .. طائرة تابعة للخطوط الأفريقية تصل مطار معيتيقة من إسطنبول

طرابلس 10 يونيو 2023 (وال) – وصلت أمس الجمعة إلى مطار معيتيقة الدولي طائرة الخطوط الجوية الإفريقية طراز ايرباص ” 5A-ONQ ” بعد ثمان سنوات ت مؤجرة فيها للخطوط التركية .

وقالت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، إنه تم استلام الطائرة بعد أن تمت صيانتها وتجهيز كافة الوثائق الخاصة بها، لتعود وتنضم إلى الأسطول والدخول لجدول التشغيل فور وصولها .

وتعتبر هذه الطائرة الرقم الثاني عشر في عدد ما امتلكت الشركة من طائرات، وهي من ذوات البدن العريض والمخصصة للطيران لمسافات طويلة بسعة 232 مقعد.

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