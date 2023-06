سجلت أسعار النفط تراجعاً بأكثر من دولار للبرميل في ختام تعاملات الجمعة، لتسجل انخفاضاً ‏للأسبوع الثاني على التوالي إذ زادت بيانات صينية مخيبة للآمال من المخاوف ‏المتعلقة بنمو الطلب بعد قرار السعودية خفض الإنتاج.‏

وانخفض النفط بعد جلسة متقلبة، ليواصل الهبوط لليوم الثاني على التوالي، ما دفعه إلى تسجيل ثاني خسارة أسبوعية وسط مخاوف من ركود اقتصادي قد يحد من الطلب والتشكيك في إمكان إبرام الولايات المتحدة وإيران اتفاقًا نوويًا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار، أو 1.5%، عند التسوية إلى ‏‏74.79 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 ‏دولار، أو 1.6%، إلى 70.17 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وعلى أساس أسبوعي، سجل خام برنت خسائر بنسبة 1.6%، في حين سجل خام غرب تكساس الأميركي خسائر أسبوعية بنسبة 2%.

وخسر الخامان القياسيان أكثر من 3 دولارات يوم الخميس، بعدما أشار تقرير ‏إعلامي إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق نووي وهو أمر ‏من شأنه أن يؤدي لزيادة المعروض، وقلص الخامان خسائرهما بعد أن نفى البلدان ‏صحة التقرير.‏

وارتفعت أسعار النفط في بداية الأسبوع المنتهي بعد تعهد السعودية بتخفيضات كبيرة في ‏الإنتاج بالإضافة إلى التخفيضات التي اتفقت عليها في وقت سابق مع منظمة البلدان ‏المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، لكن المكاسب تراجعت بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وبيانات ضعيفة عن ‏الصادرات الصينية.‏

ويتوقع بعض المحللين ارتفاع أسعار النفط إذا لم يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي ‏الأميركي سعر الفائدة في اجتماعه القادم في 13 و14 يونيو حزيران. قال محللون ‏إن قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي قد يؤثر أيضا على الخطوة القادمة للسعودية.‏

The post أسعار النفط تُسجل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا