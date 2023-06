مدير عام مصرف الجمهورية يجري جولة تفقدية لفروع المصرف بالمنطقتيْن الوسطى والشرقية

أجرى مدير عام مصرف الجمهورية “عبدالرزاق الترهوني” جولة تفقدية بمختلف فروع المصرف بالمنطقتيْن الوسطى والشرقية، اطلع من خلالها على سير تجهيزات الفروع التابعة للمصرف.

وذكر مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية بأن الجولة شملت فرع العلوص والذي سيتم إعادة افتتاحه غدا الأحد، فضلًا عن فرع زليتن “المنارة” وفرعيْ سرت وأبوهادي، مشيرا إلى أن المدير العام استمع خلال جولته إلى الموظفين واطلع على الجوانب المعمارية للمباني، وأوصى في ختام جولته التفقدية الإدارات التنفيذية بتوفير آلات الصراف الآلي “ATM” بالفروع ونقاط السحب داخل الفروع “POS” والسيولة النقدية بالفروع كافة.

واستهل مدير عام مصرف الجمهورية جولته في المنطقة الشرقية بزيارة فرع بشر، أعقبها زيارة لعدد من الفروع الأخرى للاطلاع على سير العمل بها، وفي ختام جولته عقد المدير العام “عبدالرزاق الترهوني” اجتماعاّ موسعاّ مع مدراء الفروع بالمنطقة الشرقية، وذلك لمناقشة الصعوبات التي تعيق سير العمل بالفروع وإيجاد الحلول لها.

واستمع المدير العام خلال الاجتماع إلى جملة من الإيضاحات من مدراء الفروع حول سير العمل المصرفي، وأوضى بضرورة تذليل الصعوبات كافة التي تواجه عملهم وتوفير ما يحتاجون إليه من أجل انسيابية العمل وفق الضوابط المصرفية، مشيدا بتنظيم الفروع وآلية تتبع الحالات التي ساهمت في زيادة الإيرادات وتسهيل المعاملات، وصولاً إلى الارتقاء في أداء الخدمة المقدمة لزبائن المصرف.

وخلص المجتمعون من خلال هذا الاجتماع الموسع؛ الذي حضره مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية “بشير زهمول” ومدير إدارة فروع المنطقة الشرقية “عبدالباسط الجبالي” ومدير إدارة التجهيزات ”صلاح القط” ومدير المكتب القانوني”محمد السنوسي”، إلى “توحيد الصفوف والعمل من أجل الارتقاء بالمصرف وإبعاده عن أي مشاكل قد تعيق عمله”.

