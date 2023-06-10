الكيلاني تؤكد تسريع عمليات صرف منحة الزوجة والأولاد قبل عيد الأضحى

طرابلس 10 يونيو 2023 (وال) – عقدت اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة والأولاد برئاسة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني اجتماعا بحضور أعضائها.

حيث ناقش الاجتماع يوم أمس الأول الخميس سير عملية صرف المنحة ومتابعة صرف ملاحق الدفعات المستحقة للمواطنين، إضافة إلى استمرار شحن بطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة لمن أكملن سن 18 لهذا العام، زيادة الدعم التقني للمشروع .

وشددت معالي الوزيرة خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة التنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات ومصرف ليبيا المركزي والذين شكرتهم على تعاونهم في إنجاح مشروع المنحة .

وأكدت الكيلاني ضرورة متابعة المبالغ المالية المحالة للمصارف، مستعرضة خلال الاجتماع توصيات اللجنة المشكلة بالخصوص واتفقت اللجنة على عقد اجتماعا موسعا مع المصارف لبحث سبل تسريع عمليات الصرف ومتابعة المخصصات.

كما تناول الاجتماع أيضا متابعة عمل المنصات الخاصة بالمشروع بعد تحديثها وتطويرها، والتي من خلال متابعة فريق المنحة أثبتت نجاحها في خدمة المواطنين الراغبين في التسجيل والاستعلام بكل سهولة من خلال الدخول على تطبيقات منصات مشروع المنحة. (وال – طرابلس) ع ع

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