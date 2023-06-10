البيتكوين ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ 3 أشهر

خلال تعاملات اليوم انخفض سعر العملة المشفرة بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي وهو أدنى سعر وصلته العملة المشفرة منذ 3 أشهر، ويأتي هذا الانخفاض الكبير في سوق العملات المشفرة بعد اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات لمنصة بينانس ادعت فيها بأن المنصة حرمت المستثمرين من الإفصاح عن المعلومات والحماية التي تأتي من التسجيل مما يعرضهم لمخاطر كبيرة، كما اتهمت المنصة بإساءة التعامل بمليارات الدولارات واتهام الشركة بشبكة من الخداع.

فيما حثت منصة بينانس العملاء على سحب أموالهم من سوق بورصة العملات المشفرة مما أدى إلى المزيد من الهبوط لعملة البيتكوين خلال تعاملات اليوم وهبطت بأكثر من 3%.

ويتداول سعر البيتكوين في هذه اللحظات وقت كتابة الخبر حول مستوى 25,670 دولارا، وحسب التحليل الفني لسعر البيتكوين نرى أن البائعين أو كما يعرف بلغة السوق (الدببة) لا يزالون يسيطرون على السوق ما يقوي من احتمالية هبوط البيتكوين إلى 25,000 و 23,000 دولار، وفي حالة فشل صعود البتكوين وتجاوز منطقة 25,480 دولارا فهذا يزيد من احتمالية الهبوط إلى المستويات المذكورة آنفا.