ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني”، خلال اجتماع يوم الخميس مع اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة والاولاد، سير عملية صرف المنحة ومتابعة صرف ملاحق الدفعات المستحقة للمواطنين إضافة إلى استمرار شحن بطاقات ايفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة.

وشددت “الكيلاني”على ضرورة مواصلة التنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات ومصرف ليبيا المركزي.

و تناول الاجتماع أيضا زيادة الدعم التقني للمشروع، ومتابعة عمل المنصات الخاصة بالمشروع بعد تحديثها وتطويرها والتي من خلال متابعة فريق المنحة اثبتت نجاحها في خدمة المواطنين الراغبين في التسجيل والاستعلام بكل سهولة من خلال الدخول على تطبيقات منصات مشروع المنحة.

واكدت “الكيلاني” ضرورة متابعة المبالغ المالية المحالة للمصارف استعرضت خلال الاجتماع توصيات اللجنة المشكلة بالخصوص واتفقت اللجنة علي عقد إجتماعا موسعا مع المصارف لبحت سبل تسريع عمليات الصرف ومتابعة

المخصصات.

The post “الكيلاني” تشدد على التنسيق مع وزارتي المالية ومصلحة الاحوال المدنية والمركزي بشأن سير عملية صرف المنحة الزوجة والاولاد والبنات فوق السن 18 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا