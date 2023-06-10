احتياطيات النقد الأجنبي تسجل هبوطاً ملحوظاً في تونس، وفيتش تخفض تصنيفها الائتماني

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي في تونس أن احتياطيات النقد الأجنبي انخفضت إلى 21 مليار دينار أي 6.78 مليارات دولار وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 91 يوما فحسب، مقارنة مع 123 يوما الفترة نفسها قبل عام.

وبالتزامن مع الأزمة الاقتصادية خفضت وكالة فيتش تصنيف تونس الائتماني إلى مرحلة (CCC-)، وهو ما يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة.

وأوضحت الوكالة بأن هذا التصنيف المنحدر يعكس إرجاء حزمة إنقاذ مالي قيمتها 1.9 مليار دولار مقدمة من صندوق النقد الدولي بعد تعثر المحادثات بين الجانبين، الأمر الذي يزيد احتمال التخلف عن سداد دين سيادي.