تنوية هام للمستفيدات من منحة البنات فوق سن 18

وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني رسالة للمستفيدات من منحة البنات فوق سن الـ 18 سنة .

وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية أن على من قمن بالتسجيل في منحة البنات فوق سن الثامنة عشر في بطاقة ايفاء وفي حال تعرضت لأي عرقلة في عملية التسجيل في بطاقة ايفاء التواصل مع فروع الشؤون الاجتماعية في منطقتها او التواصل مع ادارة المشروع في وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة في تصريحاتها أنه “فيما يخص مشروع منحة الزوجة والابناء لا تزال وزارة الشؤون الاجتماعية تواصل مسيرتها لتقديم هذه المستحقات لابنائنا وبناتنا وامهاتنا وزوجاتنا الليبيات في مختلف مناطق ليبيا”.

وأضافت الوزيرة أن “فريق المنحة مع فريق الاحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات يعملون بصورة مستمرة لمعالجة كافة الامور في هذا الجانب”.