صندوق النقد الدولي: احتياطي النقد الأجنبي والأصول الليبية المجمدة في الخارج تقدر بنحو 152 مليار دولار

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا “ديمتري غيرشنسون” إن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي الليبي والأصول المجمدة في الخارج يقدر بنحو 152 مليار دولار.

وأضاف “غيرشنسون” في تصريحات تليفزيونية لـ”CNBC عربية”، أن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا بلغ نهاية العام 2022 إلى 82 مليار دولار، بينما بلغت الأصول المجمدة 70 مليار دولار منذ 2011 وفقا لموقع بوابة الوسط الإخباري

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من استمرار اعتماد الاقتصاد الليبي الكامل على مصادر الطاقة، خاصة النفط، في المستقبل المنظور.

وتحتل ليبيا وفقا لتقديرات البنك الدولي. الترتيب الأول في إفريقيا من حيث قيمة احتياطي النقد الأجنبي على مدى أكثر من نصف قرن،

وكشف آخر تقرير لصندوق النقد العربي في فبراير الماضي أن متوسط الاحتياطيات الرسمية في ليبيا من النقد الأجنبي يكفي لتغطية وارداتها السلعية لـ41.3 شهرا مقابل 56 شهرا قبل 2013.

وسجل ميزان مدفوعات النقد الأجنبي خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل الماضي عجزا بقيمة 8.8 مليارات دولار حسب آخر بيانات المركزي.

يشار إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي تعتبر مؤشرا على قوة وقدرة اقتصاد الدولة على تغطية وارداتها من السلع، ودعم سعر الصرف لعملتها المحلية.