المدير التنفيذي لمعرض الصناعات التركية – بنغازي : الشركات تعمل بمعزل عن السياسة التركية

بنغازي 10 يونيو 2023 (وال) – تستضيف مدينة بنغازي، على أرض معرض الهواري، في الفترة من 12 حتى 15 يونيو الجاري، فعاليات معرض الصناعات التركية، بتنظيم شركة نور ليبيا للخدمات الإعلامية، وبالشراكة مع مجموعة من الشركات التركية، وبلدية بنغازي، والهيئة العامة للمعارض .

وسيضم المعرض أجنحة للشركات التركية للمواد الغذائية، والأدوية والمعدات، ومواد طبية، وأثاث ولوازم المنازل، ومُنتجات زراعية، وقطع غيار ومعدات وزيوت السيارات، ومواد تجميل.

وقال المدير التنفيذي لمعرض الصناعات التركية مسعود اكبنار إن العمل جاري لإطلاق فعاليات المعرض الذي يقام لأول مرة، بتنظيم شركة نور ليبيا للخدمات الإعلامية بالشراكة مع مجموعة من الشركات التركية .

وأوضح اكبنار – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أنه ستشارك في المعرض 38 شركة تركية في مختلف المجالات منها شركات البناء والتشييد والشركات النفطية وشركات في مجال الصحة والتجميل وشركات الأثاث والآلات المنزلية، بالإضافة لشركات الأغذية وشركتين متخصصتين في الملابس وغيرها من المجالات .

وفي ردًا على سؤال مراسل الوكالة حول مشاركة الشركات في معارض سابقة في مدينة بنغازي، صرح المدير التنفيذي للمعرض أنه لم يسبق للشركات المشاركة العمل في بنغازي، وهذه أول مرة، وسبق للبعض المشاركة في طرابلس .

وتابع نعرف جيدا إن البدايات دائما صعبة، ولهذا نحن نأمل من خلال المعرض تسهيل دخولنا لسوق البناء في ليبيا والمشاركة في إعادة الأعمار، ونحن نتوقع وجود عديد الفرص المتاحة أمام الشركات التركية للاستثمار في ليبيا عن طريق التعاون بيننا وبين الرجال الأعمال الليبيين.

وأعرب المسؤول التركي عن ثقته فيما ستقدمه الشركات التركية لسوق البناء الليبي، مشيرًا أنه على ثقة اقبال الليبيين على المعرض التركي وخطوة بخطوة سيكون معرضنا من أفضل المعارض التي تقام في بنغازي.

وتابع أن المعرض الذي نحن بصدده هو معرض لشركات تركية ومشاركة رجال أعمال أتراك وبدعم من حكومتنا وبالتنسيق مع سفير تركيا في طرابلس وأيضا تم التنسيق مع المجلس البلدي بنغازي

وأفصح أنهم ينظرون لبنغازي وطرابلس ولكل المدن الليبية على حد سواء، وكلهم أصدقاء لنا ولم نشعر بالفرق في المعاملة بين أي مدينة ليبية ونحن كشركات تركية نعمل بمعزل عن السياسة.

وأشار إلى أن اليوم الأول للمعرض سيقتصر على الشخصيات الاعتبارية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام المختلفة، منوهًا إلى أن اليوم الثاني سيفتتح أمام المواطنين ويستمر لمدة 4 أيام متتالية. (وال – بنغازي) هــ ع / ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال