صندوق النقد الدولي : الاحتياطي الأجنبي في ليبيا بلغ نهاية العام 2022 حوالي 82 مليار دولار

بنغازي 10 يونيو 2023 (وال)- قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا ديمتري غيرشنسون، إن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي الليبي والأصول المجمدة في الخارج يقدر بنحو 152 مليار دولار.

وأضاف غيرشنسون – في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة (CNBC عربية) – أن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا بلغ نهاية العام 2022 حوالي 82 مليار دولار، بينما بلغت الأصول المجمدة 70 مليار دولار منذ 2011، وهو ما يوفر دعمًا كبيرًا للاقتصاد الليبي وحمايته من الصدمات.

وأثنى غيرشنسون على الدور البارز الذي لعبه مصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على هذا الاحتياط، رغم الاضطرابات التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال