وكالة نوفا تكشف ملامح اتفاق تدشين كابل اتصالات بحري بين ليبيا وإيطاليا

وقعت شركة «ليبيا للاتصالات البريدية والتكنولوجيا القابضة» وشركة «تيليكوم سباركيل» الإيطالية، أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم لبناء بنية تحتية جديدة لشبكة اتصالات تربط مختلف المدن الليبية بصقلية.

ويندرج الاتفاق ضمن مشروع «بلوميد»، وهو كابل الألياف البصرية البحري الذي سيربط إيطاليا بفرنسا واليونان ومختلف الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وقالت الوكالة إنها عملت أن المشروع يتضمن تمديد أربعة خطوط اتصال في ليبيا، اثنان في غرب ليبيا (طرابلس ومصراتة) واثنان في الشرق (بنغازي ودرنة).

ونقلت «نوفا» عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة قوله: «إنها ليست فكرة، لكنها مشروع تنفيذي وقعته شركتان دوليتان كبيرتان للحصول على كابل إنترنت آمن، والذي سيتصل بشبكتنا والذي سيمكن ليبيا من التوسع إلى دول أخرى في أفريقيا»، لافتا إلى أن «المسافة القصيرة بين إيطاليا وليبيا تسمح لنا بالحصول على زمن انتقال منخفض وإنترنت آمن».

وفي 13 مايو الماضي، حضر وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تدشين الكابل البحري «بلوميد» في مدينة باليرمو الإيطالية، الهادف إلى ربط الاتصالات بين القارتين الأوروبية والأفريقية.

وتبلغ سعة «بلوميد» 25 تيرابايت في الثانية، ويعد من أهم المشاريع الجارية حالياً للربط بين القارتين عبر البحر المتوسط، وفق بيان صادر عن الحكومة.

وتنفذ المشروع شركة «سباركيل» الإيطالية، إحدى الشركات الكبرى عالميا في مجال الكوابل البحرية، ومراكز البيانات ونقل المعلومات، والمزود الرئيسي للإنترنت وخدمات تبادل المكالمات الدولية.