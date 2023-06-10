الدبيبة يصدر تعليمات جديدة بشأن علاج المرضى والجرحى في الخارج

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تعليمات جديدة بشأن علاج المرضى والجرحى الليبيين في الخارج، مؤكدًا استمرار العمل على تنظيم هذا الملف.

واستقبل الدبيبة بمقر إقامته في روما، عددًا من الجرحى والمرضى الليبيين في إيطاليا، بحضور السفير والملحق الصحي بروما والملحق الصحي بميلانو وعدد من العاملين بالسفارة، بحسب ما أعلنته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكد الدبيبة أن «كافة المواطنين بإيطاليا هم أبناؤنا، وأن الاهتمام بهم مسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا»، مشددًا على «ضرورة تنظيم ملف الجرحى الذي يعاني فسادًا ومشاكل يصل عمرها سنوات طويلة».

تعليمات الدبيبة بشأن علاج المرضى والجرحى في الخارج

واعتبر الدبيبة «أن إحالة المبالغ كودائع لا يساعد الملحقيات الصحية في تقديم الخدمة»، مصدرًا تعليماته «بضرورة تحديد كل جريح ومريض وقِيَم علاجه وإقامته ومدتها، ويُحال كتفويضات صادرة بأسمائهم من ليبيا» وفق منصة «حكومتنا».

كما أكد الدبيبة خلال اللقاء بالمرضى والجرحى الحاضرين، استمرار العمل لتنظيم هذا الملف سواء ما يخص الجرحى أو المرضى، أوالقضاء على الفساد وسوء الإدارة الذي صاحب العمل خلال السنوات الماضية.