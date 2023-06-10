الشؤون الاجتماعية تكشف تفاصيل اجتماع هام بشأن صـرف منحة الزوجة والابناء والملاحق

عقدت اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة والاولاد اجتماعا هاماً برئاسة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني وبحضور اعضائها حيث ناقش الاجتماع سير عملية صرف المنحة ومتابعة صرف ملاحق الدفعات المستحقة للمواطنين إضافة إلى استمرار شحن بطاقات ايفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة لمن اكملن سن 18 لهذا العام، كما تناول الاجتماع أيضا زيادة الدعم التقني للمشروع.

واكدت الوزيرة ضرورة متابعة المبالغ المالية المحالة للمصارف استعرضت خلال الاجتماع توصيات اللجنة المشكلة بالخصوص واتفقت اللجنة علي عقد إجتماعا موسعا مع المصارف لبحت سبل تسريع عمليات الصرف ومتابعة المخصصات.

وشددت الكيلاني خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة التنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات ومصرف ليبيا المركزي والذين شكرتهم علي تعاونهم في انجاح مشروع المنحة .

كما تناول الاجتماع ايضا متابعة عمل المنصات الخاصة بالمشروع بعد تحديثها وتطويرها والتي من خلال متابعة فريق المنحة اثبتت نجاحها في خدمة المواطنين الراغبين في التسجيل والاستعلام بكل سهولة من خلال الدخول على تطبيقات منصات مشروع المنحة.

وقدمت الكيلاني شكرها لكافة الجهود المبذولة من فريق المشروع وأعضاء اللجنة والجهات ذات العلاقة.