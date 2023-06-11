تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 11 يونيو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 11 يونيو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8194 دينار، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1803 دينار، والجنيه الاسترليني 6.063 دينار، والدولار الكندي 3.6126 دينار ليبي، والليرة التركية 0.206 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.285 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3121 دينار، والدينار التونسي 1.5511 دينار، والدرهم المغربي 0.476 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: