صندوق النقد : قيمة احتياطي النقد الأجنبي والأصول الليبية المجمدة بلغت 152 مليار دولار

وكالات 11 يونيو 2023 (وال) – أفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا ديمتري غيرشنسون، بأن الاحتياطي الأجنبي وصل إلى 82 مليار دولار نهاية العام الماضي، وأن حجم الأصول المجمدة بلغ 70 مليار دولار منذ العام 2011.

وقال غيرشنسون، في تصريحات صحفية، إن انتعاش أسعار النفط واستئناف الإنتاج إلى حدوث فوائض في الميزانية والحساب الحالي في عامي 2021 و2022، بينما ظل الناتج المحلي الإجمالي متقلبا، لاعتماده على النفط، وفق تقارير دولية.

ووفق تقديرات البنك الدولي، فإن ليبيا تحتل الترتيب الأول أفريقيا من حيث قيمة احتياطي النقد الأجنبي على مدى أكثر من نصف قرن، بينما حلت جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية، حيث بلغ احتياطيها أكثر 57 مليارا، والجزائر ثالثة بقيمة قدرها 56.211 مليار.

وفي فبراير الماضي، كشف تقرير صندوق النقد العربي أن متوسط الاحتياطيات الرسمية في ليبيا من النقد الأجنبي يكفي لتغطية وارداتها السلعية لـ41.3 شهر مقابل 56 شهرا قبل 2013. ( وال – وكالات) ع ع

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