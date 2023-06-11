شاهد.. توجيه عاجل وهام من الدبيبة بشأن صرف منحة الزوجة والبنات ومنحة الابناء لـ3 أشهر

وجه رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء لثلاثة أشهر (أبريل – مايو -يونيو ) قبل عيد الأضحى المبارك.

وجاء في مستند نشره المكتب الاعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة اصدر تعليماته بإتخاذ الاجراءات التالية:-

ــ صرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة عن الاشهر “ابريل، مايو ويونيو”، للعام 2023م.

ــ صرف منحة الابناء عن الاشهر “ابريل، مايو ويونيو” للعام 2023.

وشدد الدبيبة على أن يتم استكمال اجراءات الصرف قبل عيد الاضحى المبارك، بالتنسيق مع وزارة المالية وموافاته بما تم اتخاذه من اجراءات.