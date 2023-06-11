الترهوني يتفقد فروع مصرف الجمهورية في منطقة الوسطى والشرقية

بنغازى 11 يونيو 2023 (وال) _ تفقد مدير عام مصرف الجمهورية السيد عبدالرزاق الترهوني، سير تجهيزات الفروع التابعة للمصرف، وذلك في جولة قام بها بمختلف فروع المنطقة الوسطى والشرقية.

هذا ومن ضمن الفروع التي جرى تفقدها، فرع العلوص والذي يجرى إعادة افتتاحه الأحد القادم الموافق “11 من يونيو” الجاري، فضلًا عن فرع زليتن”المنارة”، وفرع سرت وأبوهادي.

واستمع المدير العام إلى الموظفين، إلى جانب اطلاعه على الجوانب المعمارية للمباني.

وفي ختام جولته التفقدية، أوصى المدير العام الإدارات التنفيذية بتوفير آلات “ATM” بالفروع، نقاط السحب داخل الفروع”POS”والسيولة النقدية بالفروع كافة.

وفي المنطقة الشرقية، استهل المدير العام جولته بزيارة فرع بشر، الذي أعقبه بزيارة بعض الفروع الأخرى للاطلاع على مختلف فروع المنطقة الشرقية.

وفي ختام جولته، عقد الخميس الماضي ببنغازي السيد المدير العام “عبدالرزاق الترهوني”، اجتماعاّ موسعاّ مع مدراء الفروع بالمنطقة الشرقية، وذلك لمناقشة الصعوبات التي تعيق سير العمل بالفروع وإيجاد حلول لها.

الاجتماع ضم كل من (مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية “بشير زهمول” و مدير إدارة فروع المنطقة الشرقية “عبدالباسط الجبالي” ومدير إدارة التجهيزات ”صلاح القط” و مدير المكتب القانوني”محمد السنوسي”).

وتخلل الاجتماع، جملة من الإيضاحات والمسائل ذات العلاقة بالعمل المصرفي، حيث استمع السيد المدير العام إلى مدراء الفروع، موصياً بتذليل الصعوبات كافة التي تواجه عملهم إن وجدت، بالإضافة إلى توفير ما يحتاجون إليه من أجل انسيابية العمل وفق الضوابط المصرفية.

وأشاد المدير العام بتنظيم الفروع وآلية تتبع الحالات، التي ساهمت في زيادة الإيرادات وتسهيل المعاملات، وصولاً إلى الارتقاء في أداء الخدمة المقدمة للزبائن.

وخلص المجتمعون إلى توحيد الصفوف والعمل من أجل الارتقاء بالمصرف، وإبعاده عن أي مشاكل قد تعيق عمله. (وال _ بنغازي) أ ف

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