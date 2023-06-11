مصر تحصل على وديعة مالية من ليبيا بقيمة 700 مليون دولار

كشفت بيانات البنك المركزي المصري الأحد، عن حصول مصر على وديعة مالية بقيمة 700 مليون دولار من ‫ليبيا بنهاية العام الماضي.

وقال المصرف إن إجمالى الودائع قصيرة الأجل لدىه من ليبيا المصري وصل إلى 900 مليون دولار مقابل 200 مليون بنهاية سبتمبر 2022، بحسب موقع قناة العربية.

ووفقًا للبيانات وصلت الودائع قصيرة الأجل من دول عربية لدى المركزي المصري إلى 14.9 مليار دولار مقارنة مع 13.2 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي.

وذكر البيان أن الودائع طويلة الأجل استقرت من الدول العربية عند 15 مليار دولار.

وبيّن البيان أن الودائع الخليجية والتى وافقت الدول على تجديدها لحين انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي تشمل 4 مليارات دولار للكويت مقسمة على وديعتين الأولى يحل أجلها في سبتمبر 2023 والثانية في أبريل 2023، و5.7 مليارات دولار ودائع إماراتية، و5.3 مليارات دولار ودائع سعودية.

ونفذت الحكومة المصرية أولى الصفقات ضمن البرنامج خلال شهر مايو، إذ باعت حصتها في شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” بالإضافة إلى 10% في شركة المصرية للاتصالات.