عن شهر مايو.. مؤسسة النفط تكشف عن إيرادات بيع النفط والغاز

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، عن إيرادات مبيعات النفط والغاز والمنتجات النفطية المحصلة بحساباتها بالمصرف الليبي الخارجي لشهر مايو سنة 2023.

وذكرت المؤسسة إنّ الإيرادات ناهزت 1.57 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أنّ هذا إجمالي الإيرادات للشهر الماضي والناتج عن بيع النفط الخام.

وفي حين بلغت إيرادات المنتجات النفطية 59 مليونًا و862 ألف دولار، بينما سجلت إيرادات الغاز والمكثفات 29 مليونًا و862 ألف دولار، والبتروكيماويات 615 ألفًا و874 دولارًا.

