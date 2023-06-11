اخر المستجدات حول الافراجات المالية عن جامعة الجفرة

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الاحد على أنه تمت إحالة إجراءات الافراجات المالية عن موظفي جامعة الجفرة المستهدفين بالإفراج للنقيب العام لموظفي التعليم العالي وعددهم ( 469) موظف.

ويأتي ذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه بمحضر الاجتماع المنعقد مع السادة نقباء العاملين بالجامعات الليبية والسيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاحد الموافق 2023/05/14م بمقر الوزارة بمدينة طرابلس بشأن تشكيل لجان على مستوى الجامعات الليبية تحت أشراف النقابة العامة للموظفين لمعالجة أوضاع الموظفين المالية .