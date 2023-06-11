اخر المستجدات حول الافراجات المالية عن موظفي جامعة سبها

أفادت مصادر مطلعة، الاحد على أنه تمت إحالة نموذج إلى رئيس النقابة العامة لموظفي التعليم العالي بخصوص موظفي جامعة سبها والمستهدفين بالإفراجات المالية والبالغ عددهم (842) موظف.

ويأتي ذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه بمحضر الاجتماع المنعقد مع السادة نقباء العاملين بالجامعات الليبية والسيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاحد الموافق 2023/05/14م بمقر الوزارة بمدينة طرابلس بشأن تشكيل لجان على مستوى الجامعات الليبية تحت أشراف النقابة العامة للموظفين لمعالجة أوضاع الموظفين المالية .