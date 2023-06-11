بنغازي| افتتاح سُوق الفندق البلدي لبيع الخضروات والفواكه

بنغازي 11يونيو 2023 (وال) _ شهدت مدينة بنغازي صباح أمس السبت، مراسم افتتاح سُوق الفندق البلدي لبيع الخضروات والفواكه بِحُلته الجديدة.

وحضر المراسم بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، وكيل وزارة الداخلية السيد فرج اقعيم، رئيس المجلس التسييري للبلدية السيد المهندس الصقر عمران بوجواري، مدير أمن بنغازي لواء نوري الساعدي، مدير جهاز المُدن التاريخية بنغازي المكلف السيد مُحي الدين مخلوف، رئيس غُرفة التجارية والصناعة والزراعة بنغازي السيد صالح العبيدي، إضافة إلى مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي السيد ناصر الكاديكي، مُمثلي عن جهار الحرس البلدي بنغازي وعدد من الجهات العامة وتُجار الفندق البلدي والمواطنين.

الجدير بالذكر، أن الفندق البلدي تعرض للأضرار جراء الحرب على الإرهاب، وقامت البلدية من خلال لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بأعمال الصيانة.

هذا وشملت الصيانة (صيانة شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإنارة العامة والأرضيات والجُدران والواجهات والطُرق الداخلية ودورات المياه ورصف الساحات الداخلية وإقامة مقرات ونقاط مراقبة وتفتيش لكل من مركز الرقابة على الاغذيه وجهار الحرس البلدي والأمن)، وذلك بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية. (وال _ بنغازي)

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