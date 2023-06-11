بنغازي| حفل تأبين للعميد الراحل أسامة علي الحمري

بنغازي 11 يونيو 2023 (وال) _ نظمت مصلحة جمارك ميناء بنغازي صباح اليوم الأحد، حفل تأبين للراحل مدير مديرية جمارك بنغازي عميد أسامة علي الحمري.

وحضر حفل التأبين لواء عادل عبدالعاطي العوامي مدير مصلحة الجمارك، كافة زملاء الفقيد وأسرته، رؤساء الإدارات الأمنية المختلفة من بينهم (لواء صلاح الخفيفي مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، رئيس جهاز الأمن الداخلي لواء أسامة الدرسي و صديق المرحوم السيد منعم السعيطي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي).

الحفل افتتح بكلمة مدير مصلحة الجمارك بنغازي لواء عادل العوامي، عقبتها كلمة للشيخ مفتاح عيسى القطراني ألقاها بالنيابة عن أعيان ومشايخ مدينة بنغازي، وأعطي المجال للسيد أحمد الحمري من عائلة الفقيد، حيث ألقى كلمة شكر فيها الحضور وكل من قدم لهم العزاء في فقيدهم.

وفي تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية _ قال مدير مصلحة الجمارك لواء عادل العوامي: نجتمع اليوم لتأبين زميلنا المرحوم عميد أسامة الحمري، أحد رموز الإدارة الجمركية، ولديه سجل وضيفي خالي من أي شائبه.

وتابع لواء: عرف الفقيد بنزاهته وتواضعه وهو صديق للجميع ومحبوب، ومن أحبه الله حبب فيه خلقه، وهذا أقل واجب نقوم به اتجاه زميلنا.

وبين: إن حضور اليوم لم يقتصر على أعضاء إدارة الجمارك، بل حضر أيضآ عناصر من القوات المسلحة، جهاز الدعم العام، جهاز البحث الجنائي، عناصر من إدارة المنافذ، والغرفة التجارية.

واختتم حفل التأبين، بتقديم درع باسم إدارة الجمارك لأسرة الفقيد، دروع لرؤساء الأجهزة الأمنية، غرفة التجارة و مجلس حكماء بنغازي، من قبل إدارة مصلحة الجمارك بنغازي.

السيرة الذاتية

الاسم: عميد أسامة علي سالم الحمري، من مواليد مدينة بنغازي عام 30/10/1970، وانتقل إلى رحمة الله 16\5\2023م.

مؤهلاته العلمية

تخرج عميد أحمد الحمري من كلية الشرطة الدفع رقم (19)، وقضي في السلك الوظيفي 28 عاماً، وعلاقته طيبة بالجميع رحمة الله عليه.

1- ليسانس قانون ودبلوم علوم أمنية سنة 1996م من أكاديمية الشرطة طرابلس.

2- ماجستير في المعاملات الدولية ( القانون التجاري الخاص) سنة2017م من جامعة الدول العربية اسكندرية.

الوظائف التي شغلتها

1- عضو بقسم المراجعة بمركز جمارك ميناء بنغازي من سنة 1997م إلى 2006م.

2- رئيس قسم التحقيق بمركز جمارك المطار من سنة 2004م إلى 2006م.

3- رئيس إدارة التحقيقات بمديرية جمارك بنغازي من سنة 2006م إلى 2007م.

4- رئيس وحدة التحقيق والتحري بمكتب مكافحة جمارك بنغازي من سنة 2007م إلى 2010م.

5- رئيس مكتب مكافحة جمارك بنغازي سنة 2011م.

6- مساعد رئيس مكتب جمارك إدارة النهر بنغازي سنة 2012م.

7- مساعد رئيس لجنة البيوع جمارك بنغازي من سنة 2013م إلى 2017م.

8- رئيس مركز جمارك ميناء بنغازي من سنة 2017م إلى 2018م.

9- رئيس اللجنة الإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية طرابلس من سنة 2018م إلى 2020م

10- مدير مدرية جمارك بنغازي سنة 2020م. (وال _ بنغازي) ه أ

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