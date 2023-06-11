النائب العام يعلن القبض على المتهمين بسرقة واختلاس الشركة العامة للكهرباء

أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور القبض على المتهمين بسرقة واختلاس معدات الشركة العامة للكهرباء رفقة 10 موظفين بالشركة شاركوا في الجريمة.

وقال النائب العام : “تابعنا إجراءات تقصي واقعات سرقة مكونات شبكة الإمداد الكهربائي وبإيجادها تحققنا من مشروعية حيازة المعدات والمستلزمات التي تستعمل في إنشاء شبكة الإمداد الكهربائي أو صيانتها”.

وأضاف النائب العام ثبت لدينا انتفاء مشروعية حيازة المنقولات؛ بإثبات دخولها في ملكية الشركة وضلوع المتهم في نشاط إجرامي تعمَّد المسهمون فيه سرقة المنقولات بمساعدة 10 موظفين بالشركة.

وتم تعيين حلقة المشتبهين ومعاينة متحصَّلات الجريمة وتحديد هوية الجناة.

وقال محمد المشاي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أن المتهمين من موظفي الشركة.

وأكد المشاي أن الموظفين منسَّبين لإدارتي التوزيع؛ والمعلوماتية؛ ومكتب التشغيل والصيانة السريعة؛ وقسم تركيبات الجهات العامة؛ وشركة الأعمال الكهربائية.

وأشار المشاي الى أن ملكية الشركة للمنقولات وتم تعيين محال في منطقة الفلاح استُعمِلَت في دَسِّ متحصلات الجريمة.