أعلن مكتب النائب العام اليوم الأحد عن حبس أشخاص بينهم 10 موظفين بالشركة العامة للكهرباء لمشاركتهم في أعمال سرقة مكونات الشبكة الكهربائية.

وأضاف مكتب النائب العام أن حبس المتهمين جاء بعد التحقيق في واقعة سرقة مكونات الشبكة، مما أدى إلى تعيين محال بمنطقة “الفلاح” بالعاصمة استعملت في دس المسروقات.

وأشارت النيابة إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء قد أكد ملكية الشركة للمواد المسروقة، لافتا إلى أن المتهمين يعملون في إدارات مختلفة داخل الشركة.

The post النائب العام يصدر تعليماته بحبس عدد من موظفي شركة الكهرباء متهمين بسرقة مكونات الشبكة الكهربائية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا