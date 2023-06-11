وزير العمل يعلن حملة تفتيش واسعة لضبط مزدوجي العمل بالقطاعين

أعلن علي العابد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، أطلاق حملة تفتيش واسعة تحت شعار “إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل” لضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص.

وقال العابد في تصريحات صحفية :”لدينا منظومة حديثة ومتطورة أُوكل لها ملف الازدواجية، ورصدنا العديد من المخالفات وتعاملنا معها”.

وأشار وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، الى أن الحملة التفتيشية لضبط مزدوجي العمل بين القطاعين العام والخاص مستمرة في كل المدن.

وأضاف العابد أن مصطلح البطالة في ليبيا غير دقيق والأرقام أغلبها غير صحيحة، لأن البطالة الموجودة اليوم تقاس بالذين لا يعملون في القطاع العام في الدولة، وهذا مفهوم خاطئ.

وأوضح العابد ان معظم المحسوبين على “البطالة” يعملون في القطاع الخاص، في مصانع وشركات ومافي حكمها.

وقال العابد ان الهدف من تطبيق قانون عدم الازدواجية هو ضمان عدم تفريغ القطاع الخاص من العمالة الوطنية وزيادة كاهل الكادر الوظيفي للدولة بمزيد من الموظفين.

وأشار العابد الى أن الإجراء سيشمل الجميع دون استثناء وعمليات الفرز وتبويب البيانات تجري على قدم وساق من خلال إدارة التفتيش العمالي والوظيفي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.

وأكد العابد على القيام بإعداد استراتيجية لمعالجة الترهل الوظيفي بالقطاع العام من خلال إصلاح الهياكل التنظيمية وتعديل قانون العمل، وتنشيط القطاع الخاص وتنظيمه وحوكمته إلكترونيا من خلال برنامج التحول الرقمي.