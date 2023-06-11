البنك المركزي المصري يتلقى ودائع من ليبيا وقطر بقيمة 1.7 مليار دولار

تلقى الاقتصاد المصري ودائع خارجية من دولة قطر، بقيمة مليار دولار، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا بنهاية العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الأحد.

ووفقا للبيانات، يصل إجمالي الودائع القطرية قصية الأجل لدى المركزي المصري إلى 4 مليارات دولار، بينما وصلت ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار، مقابل 200 مليون بنهاية سبتمبر 2022.

ووصلت الودائع قصيرة الأجل من دول عربية لدى المركزي المصري، إلى 14.9 مليار دولار مقارنة مع 13.2 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، واستقرت الودائع طويلة الأجل من الدول العربية عند 15 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري .

وتشمل الودائع الخليجية، والتي وافقت الدول على تجديدها إلى حين انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، 4 مليارات دولار للكويت مقسمة على وديعتين، الأولى يحل أجلها في سبتمبر 2023، والثانية في أبريل 2023، و5.7 مليار دولار ودائع إماراتية، و5.3 مليار دولار ودائع سعودية.

وتعززت معنويات المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري خلال شهر مايو، وسط إشارات التقدم في برنامج الطروحات الحكومية. ونفذت الحكومة المصرية أولى الصفقات ضمن البرنامج خلال شهر مايو، إذ باعت حصتها في شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، بالإضافة إلى 10% في شركة المصرية للاتصالات.