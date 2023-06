تونس.. «فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للبلاد

خفّضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس، وذلك على ضوء حالة “عدم اليقين” المرتبطة بقدرة البلد على جمع التمويل الكافي لتلبية احتياجاته المالية.

وبحسب ما نقل موقع “أفريكونا” الاقتصادي، فقد أعلنت الوكالة العالمية تخفيض تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية، من “سي سي سي إيجابي” (+CCC) إلى “سي سي سي سلبي” (-CCC)، متوقعة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 1.4 بالمئة في 2023 من 2.4 بالمئة في 2022.

وقالت “فيتش”: “يفترض تصورنا الأساسي التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام، لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة والمخاطر ما زالت عالية”.

وأضافت وكالة التصنيف العالمية، أنه في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار سنة 2023، معظمها من الجزائر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) وقروض المشروعات من الشركاء متعددي الأطراف وزيادة المنح المقدمة من الشركاء الثنائيين.

ومع ذلك شددت “فيتش” على أن برنامج التمويل الحكومي لتونس، يعتمد على أكثر من 5 مليارات دولار من التمويل الخارجي.

وتوقعت الوكالة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 بالمئة في 2023 من 2.4 بالمئة في 2022.

