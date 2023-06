“المشري” يناقش نتائج لجنتي 6+6 المختصتين بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الأحد، خلال اجتماع رفقة رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية بالمجلس السيد “عمر أبوليفة”، نتائج لجنتي 6+6 المختصتين بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

والذي حضره كل من نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا “ريزيدون زينينغا” وسفير الاتحاد الأوروبي “خوسيه ساباديل” والسفيرة البريطانية “كارولين هورندال” والسفير الفرنسي “مصطفى مهراج” والسفير التركي “كنعان يلماز” والسفير المصري “مصطفى تامر” والقائم بأعمال السفارة الإيطالية “ميكائيل روسي” وانضم إلى الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي zoom كل من مبعوث الرئيس الأمريكي “ريتشارد نورلاند” والسفير الألماني “ميخائيل أونماخت” والقائم بأعمال السفارة الأمريكية “ليزي أولدمان”.

وأكدوا الحضور على ضرورة استكمال هذا المسار بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات، متفقين على الإشادة بعمل اللجنتين وما بذلوه من جهود أفضت إلى إصدار قوانين انتخابية.

