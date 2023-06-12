تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 12 يونيو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 12 يونيو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8194 دينار، مسجلاً صعوداً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1826 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0629 دينار، والدولار الكندي 3.6145 دينار ليبي، والليرة التركية 0.204 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2851 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3122 دينار، والدينار التونسي 1.5512 دينار، والدرهم المغربي 0.4761 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: