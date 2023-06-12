الدبيبة يصدر تعليماته بصرف منحة الزّوجة والبنات والأبناء قبل عيد الأضحى المبارك

طرابلس 12 يونيو 2023 (وال) أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، تعليماته بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة، ومنحة الأبناء عن أشهر ” أبريل – مايو – يونيو” قبل عيد الأضحى المبارك .

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، ناقشت سير عملية صرف منحة الزوجة والأولاد وملاحق الدفعات المستحقة للمواطنين، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة والأولاد برئاسة الوزيرة، وبحضور أعضائها.

حيث ناقش الاجتماع، سير عملية صرف المنحة ومتابعة صرف ملاحق الدفعات المستحقة للمواطنين إضافة إلى استمرار شحن بطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر لمن أكملن سن 18 لهذا العام.

وشددت الوزيرة ـ خلال الاجتماع ـ على ضرورة مواصلة التنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات ومصرف ليبيا المركزي والذين شكرتهم على تعاونهم في انجاح مشروع المنحة .

وتناول الاجتماع أيضا، متابعة عمل المنصات الخاصة بالمشروع بعد تحديثها وتطويرها، والتي من خلال متابعة فريق المنحة أثبتت نجاحها في خدمة المواطنين الراغبين في التسجيل والاستعلام بكل سهولة من خلال الدخول على تطبيقات منصات مشروع المنحة.

وأكدت الوزيرة، ضرورة متابعة المبالغ المالية المحالة للمصارف ، كما استعرضت ـ خلال الاجتماع ـ توصيات اللجنة المشكلة بالخصوص.

يذكر أن اللجنة المخصصة لمشروع منحة الزوجة والأولاد ، اتفقت على عقد اجتماع موسع مع المصارف؛ لبحث سبل تسريع عمليات الصرف ومتابعة المخصصات. (وال ـ طرابلس)

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