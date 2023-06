لأول مرة في تاريخه.. مطار اسطنبول يُسجل أعلى عدد رحلات يومية

سجل مطار إسطنبول، الأحد، أعلى عدد رحلات يومية في تاريخه، بواقع ألف و749 عملية إقلاع وهبوط.

وتمنت الشركة المشغلة للمطار «İGA» في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رحلات طيبة لجميع ضيوفها.

يذكر أنّ الرقم القياسي السابق في عدد الرحلات الجوية عبر مطار إسطنبول سجل في 9 يونيو الجاري بواقع ألف و594 بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا، وفق المديرية العامة للطيران الوطني في تركيا.

ومساء السبت، استضاف ملعب «أتاتورك الأولمبي» بمدينة إسطنبول نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي انتهى بفوز مانشستر سيتي الإنكليزي على إنتر الإيطالي بهدف مقابل لا شيء.

