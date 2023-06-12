أسعار النفط تهبط بأكثر من 2.5 %

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الإثنين وسجل سعر البرميل حتى كتابة هذا الخبر إلى 73 دولاراً للبرميل، من المتوقع أن يستمر تقلب أسعار النفط خلال هذا السبوع بسبب المخاوف المرتبطة بنمو الطلب والبيانات التي صدرت مؤخرا من الصين.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات اقتصادية مهمة قد تثير الأسواق وتحدث تأثير في حركة اتجاه السوق، فغداً ستصدر بيانات التضخم من أمريكا، ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة في معدلات سعر الفائدة في اجتماع الفيدرالي بعد غدا الأربعاء، مما يعمق من خسائر النفط خاصة مع استمرار الأعضاء في منظمة أوبك بخفض إنتاجهم من النفط للحد من انخفاض سعر البرميل.

وخفضت البنوك العالمية توقعاتها لسعر خام برنت إلى 86 دولارا للبرميل من 95 دولاراً، ويرجع سبب إعادة التقييم إلى أن النفط الروسي والإيراني يفوق التوقعات على الرغم من خفض الإنتاج السعودي، حيث صرح وزير الطاقة السعودي عبد الله بن سلمان يوم أمس الأحد بمؤتمر الأعمال العربي الصيني بأن اتفاق تحالف أوبك بلس الأخير تضمن إصلاحاً شاملاً بينما يعمل التحالف لموجهة أوجه الغموض في السوق.