توجيه عاجـل وهـام بشأن موعد صرف مرتبات شهر يونيو

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الاثنين، تعليماته لوزارة المالية بصرف مرتبات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك لكافة العاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة.

وبحسب توجيهٍ عاجل أصدره رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين 12 يونيو 2023، فإنه وجه تعليماتٍ لوزير المالية بالامر بصرف مرتبات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك، لكافة العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي خلال هذا الاسبوع لتنفيذها قبل حلول عيد الاضحى المبارك .

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إصدار تعليماته يوم امس بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء عن أشهر أبريل، مايو يونيو قبل اجازة عيد الأضحى المبارك.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، قد قامت مطلع يونيو بالبدء بتوزيع حوافظ مرتبات شهر مايو لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة بوزارة المالية. وأحالت إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر ” مايو″ لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة اواخر شهر مايو.