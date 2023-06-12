النائب عيسي العريبي يطالب بوضع آلية لتوزيع عوائد النفط أو إيقافه  

بنغازي 12 يونيو 2023 (وال) – طالب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي المجلس بإصدار قرار بوقف تصدير النفط حتى يجرى التوزيع العادل للثروة لكافة المدن الليبية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين بمقر المجلس في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس ” فوزي النويري ” والنائب الثاني للرئيس ” مصباح دومة ” .

وقال العريبي “نرى ثروتنا تحت يد عائلة واحدة وتحت يد مصرف ليبيا المركزي، ونرى منح دول الجوار مبالغ مالية تتراوح بين 50 و70 مليون دولار، ونحن أولى بهذه المبالغ.

وأضاف “لدي 20 حالة مصابة بالسرطان في بنغازي لم أستطع إيفادهم إلى الخارج، بينما رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة يرسل الحالات كما يحلو له لأن المكتب الصحي المسؤول عن قرارات التحويل إلى الخارج مكانه في طرابلس، لا يعقل أن يكون النفط في أرضي ولا أملك إرسال مواطنين من بلديتي إلى العلاج بالخارج . (وال – بنغازي)

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