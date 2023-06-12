المرتضي يبحث سير عمل المراقبين الماليين بوزارات وهيئات الحكومة الليبية

بنغازي 12 يونيو 2023 (وال) _ بحث رئيس ديوان وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية الأستاذ أحمد المرتضي، مع المراقبين الماليين بالوزارات التابعة للحكومة الليبية، سير عمل المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمشاكل التي تواجههم.

هذا وأكد رئيس الديوان خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة المراقبين الماليين الأستاذ عادل البدري، على الدور الهام للمراقبين الماليين في صون المال العام وحمايته.

وطالب، المراقبين الماليين ببذل أقصى ما لديهم لتأدية واجباتهم المناطة بهم، مشيدا بما حدث من تطور ملحوظ في أعمال وزارة التخطيط والمالية، عقب استلام الحكومة الليبية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أسامة حماد لمهامها.

كما طالبهم، بتسليم الأختام السابقة لإتلافها عن طريق لجنة الإتلاف المكلفة بالخصوص، واستلام الأختام الجديدة خاصة بهم. (وال _ بنغازي)

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