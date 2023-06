دشن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميدالدبيبة ” اليوم الاثنين خلال فعاليات المؤتمر الدولي لتوطين العلاج، الذي ينظمه جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية يومي 12 و13 يوليو، المنظومة الوطنية للعلاج وترشيد النفقات وتطبيق صحتنا، ومنظومة التوقيع الإلكتروني التي استحدثت لأول مرة في القطاع الصحي الليبي.

وأكد “الدبيبة” في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، أن الحكومة عملت بعدة مسارات لتطوير القطاع الصحي، بدأت بإعادة هيكلته، منوها بأن الرعاية الصحية تعد من أهم الملفات التي سعت الحكومة لتطويرها بالرغم من الحالة السيئة التي كانت عليها، بغية توطين العلاج في مستشفيات وعيادات لائقة وعناصر طبية مؤهلة.

و كشف “الدبيب” عن الاستراتيجية الوطنية للكشف المبكر عن السرطان بعد تشكيل هيئة لمكافحة السرطان، مؤكدا إطلاق المرحلة التجريبية الأولى للكشف المبكر عن سرطان الثدي، للشرائح الأكثر عرضة للإصابة، في 6 مواقع مختلفة.

كما افتتح الرئيس على هامش المؤتمر، معرضا طبيا، وذلك بحضور كل من رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ومفتي عام ليبيا، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من وزراء ووكلاء الحكومة، إضافة إلى عدد من السفراء، ولفيف من الأطباء والاستشاريين بمختلف التخصصات ومندوبين عن 40 شركة محلية ودولية.

وحسب المكتب الاعلام لمنصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة فأن مؤتمر توطين العلاج برعاية الحكومة وشركة القابضة للاتصالات.

The post “الدبيبة” يدشن المنظومة الوطنية لتوطين العلاج بالداخل وترشيد النفقات وتطبيق صحتنا ومنظومة التوقيع الإلكترونية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا