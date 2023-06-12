انطلاق فعاليات “معرض الصناعات التركية” في بنغازي

بنغازي 12 يونيو 2023 (وال) – دشن مساء اليوم الإثنين رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري فاعليات معرض بنغازي للصناعات التركية في المدينة .

وحضر الافتتاح سفير دولة تركيا لدى ليبيا “كنعان يلماز ” وعضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة محمد الدرسي، وعضو لجنة الإعمار والاستقرار عبدالرحمن زيد، ومدير صندوق إعمار بنغازي-درنة المهندس علي الأوجلي، ورئيس غُرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي صالح العبيدي ومدير فرع الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة ناصر نجم .

ولفت رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفيل، إلى أن ليبيا وبحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي “تعد بوابة إفريقيا المفتوحة على العالم وبوابة العالم المفتوحة على إفريقيا”.

ونوه إلى أن بنغازي المطلة على البحر المتوسط هي ثاني أكبر مدينة في ليبيا، وإحدى مراكز الجذب من حيث الاستثمار.

وأشار إلى أنه يمكن لرجال الأعمال الأتراك الذين يمتلكون خبرات كبيرة الاستفادة من الفرص الاستثمارية في ليبيا لسد احتياجات هذا البلد في مجالات مختلفة، والمساهمة في تنميتها في الوقت ذاته.

يُشار بأن المعرض المُقام خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو يشارك فيه 38 شركة تركية و65 رجل أعمال تركي، ويقدم المعرض منتجات تركية منها الأثاث ولوازم المنازل والأجهزة الكهرومنزلية والمواد الطبية والغذائية والمُنتجات الزراعية والمشغولات المعدنية وقطع غيار السيارات والمعدات والزيوت ومواد البناء وغيرها ويهدف المعرض إلى تعزيز التعامل التجاري بين رجال الأعمال الأتراك ونُظرائهم الليبيين . (وال – بنغازي) ع ع

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