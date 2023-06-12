الخليج العربي تعلن زيادة إنتاج البئر «C18-47» إلى 700 برميل نفط يومياً

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط اليوم الإثنين 12 يونيو 2023، زيادة إنتاج البئر «C18-47» بحقل البيضاء إلى 700 برميل نفط يومياً، بعد ما كان سابقا ينتج 110 براميل، بعد تنفيذ أعمال تأهيل للبئر شملت تنظيف القاع بواسطة النيتروجين وتحميض الطبقات المنتجة فيها.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن تلك الأعمال تأتي في إطار تكثيف عمليات تأهيل الآبار المغلقة، أو التي انخفض معدل إنتاجها لأسباب فنية، والعمل على المحافظة على معدلات الإنتاج الحالية ومحاولة رفعها حسب الإمكانات المتاحة.