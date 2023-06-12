مصراتة| ضبط “14” حاوية بداخل كل حاوية خزان يُشتبه أن تكون (وقود الديزل) كانت معدة للتصدير خارج ليبيا

مصراتة 12 يونيو 2023 (وال)- كشف رئيس مركز جمارك ميناء المنطقة الحرة مصراتة، العميد خالد ارحوحه الضلعة اليوم الإثنين، عن ضبط “14” حاوية عشرون قدم بداخل كل حاوية خزان سعة “20” ألف لتر من مادة يُشتبه أن تكون (وقود الديزل) كانت معدة للتصدير خارج ليبيا.

وقال ضلعة – في تصريح مصور بثته مصلحة الجمارك الليبية عبر صفحتها في فيسبوك – إن الحاويات تم ضبطها في الحضيرة الجمركية التابعة لميناء المنطقة الحرة مصراتة، كانت معدة لتصديرها إلى خارج البلاد.

وأشار ضلعة إلى أنه تم تشكيل لجنة لغرض فتح الحاويات وتفتيشها، اتضح أن هذه الحاويات ينبعث منها رائحة يشتبه أن يكون مادة الديزل، وعلى الفور تم التحفظ على الحاويات والتحفظ على من له علاقة بهذه الحاويات، وفتح محضر لجمع معلومات والاستدلال بالواقعة، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة. (وال) ع ع

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