تنويه هام من وزارة المالية بشأن صرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء لـ 3 شهور

اعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الاثنين، عن احالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما، عن أشهر (أبريل مايو يونيو) إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.

ويوم امس قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنيةـ عبدالحميد الدبيبة صرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء عن اشهر (أبريل – مايو -يونيو ) قبل عيد الأضحى المبارك.

وأشار القرار الى استكمال إجراءات الصرف قبل عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع وزارة المالية ذلك وفق القانون رقم ( 27 ) لسنة ( 2013 م ) بشأن تقرير حكم منحة.